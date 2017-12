CALDOGNO – Nuovo defibrillatore in Piazza Europa, grazie ad una donazione

Un graditissimo e utile regalo di Natale è arrivato in dono al Comune di Caldogno da Banca Alto Vicentino – Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte e Roana. Il sindaco Nicola Ferronato ha ricevuto da Alberto Baldinato (preposto della filiale di Caldogno) e da Andrea Berdin (vice capo distretto sud) un nuovo defibrillatore automatico che sarà posizionato in Piazza Europa, nel centro del capoluogo. Con questo nuovo arrivo, la “squadra” dei dispositivi di sicurezza distribuita nel territorio calidonense sale a undici unità: gli altri dieci defibrillatori sono posizionati e pronti all’uso presso gli istituti scolastici (elementari e medie di Caldogno, elementari di Rettorgole, scuola dell’infanzia di Caldogno), nelle strutture sportive (palestra delle elementari di Caldogno, campi da calcio di Caldogno, Capovilla, Cresole e Rettorgole, centro sportivo Moss) e in piazza a Cresole.

«A nome dell’amministrazione ringrazio Banca Alto Vicentino per questo dono davvero utile alla nostra comunità – sottolinea il sindaco -. Il dispositivo sarà posizionato in una zona di grande frequentazione, che è anche coperta dal circuito di videosorveglianza, in modo da prevenire per quanto possibile e controllare eventuali “prelevamenti” impropri o danni. Ci fa molto piacere nell’ultimo anno avere implementato in maniera significativa la presenza dei defibrillatori nel territorio, strumenti di soccorso salvavita preziosissimi, per i quali organizziamo periodicamente anche corsi formativi necessari per diffondere il più possibile la consapevolezza del corretto utilizzo».