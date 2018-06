CALDOGNO – Caldogno e Monteviale ricordano la Grande Guerra

Comune di Caldogno e Comune di Monteviale insieme per ricordare il centenario della fine della Grande Guerra. Le due amministrazioni hanno deciso di proporre un programma congiunto, seguito per la parte calidonense dall’assessorato alla Cultura e dalla Commissione Cultura presieduta da Gianfranco Spigolon, per commemorare questo anniversario così significativo per la storia delle terre e delle genti vicentine.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 7 giugno all’ex municipio di Monteviale, dove verrà presentato il libro di Raffaella Calgaro “Adele Pergher, una storia dimenticata”.

Venerdì 8 giugno il bunker di Villa Caldogno ospiterà la splendida voce di Patrizia Laquidara, accompagnata da Ilaria Fantin al liuto e Massimo Varusio al violoncello. La cantante ha selezionato per l’occasione una serie di canzoni ispirate alla guerra che hanno scandito la storia della cultura popolare italiana nel periodo bellico.

Sabato 9 giugno, ancora al bunker calidonense, la compagnia teatro Boxer proporrà lo spettacolo “Trincee: risveglio di primavera”.

L’ultima esibizione si terrà domenica 10 giugno nella chiesa di Santa Maria Assunta a Monteviale con i Canti di Amore e Libertà della Libera Cantoria Pisani diretta da Filippo Furlan.

Tutte le serate inizieranno alle 21 e saranno ad ingresso libero.