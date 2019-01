CALDOGNO – 41 mila euro per le società sportive

Risorse importanti e interventi alle strutture per migliorare costantemente l’offerta sportiva garantita a bambini e ragazzi calidonensi. Anche per il 2019 il sostegno allo sport giovanile rappresenta una priorità per l’amministrazione comunale, fermamente convinta del valore sociale e formativo di tali attività. Per questo lo scorso dicembre sono stati già destinati capitoli di spesa specifici, a cominciare dal contributo ordinario a sostegno dell’attività dei 643 atleti minorenni iscritti alle varie società sportive, per un totale di circa 41 mila euro. Con questi fondi il Comune contribuirà alle spese sostenute da Usd Calidonense, Asd Cresole ’80, Asd Minibasket Caldogno, Asd Aikido Caldogno, Asd Pallavolo Caldogno, Asd Atletica Caldogno, Asd Equipe Judo Caldogno, società ciclistica di Caldogno, oltre che all’Asd Bears Basket di Isola Vicentina dove risultano tesserati una ventina di giovani calidonensi.

Parte dei fondi serviranno a sostenere le società che effettuano promozione all’interno delle scuole e quelle che partecipano ai tanti tornei provinciali e regionali; quasi 9 mila euro andranno alle società che partecipano al progetto di avvicinamento all’attività sportiva: grazie a questo contributo, il minore che prova per la prima volta a praticare uno sport, per il primo anno di attività paga esclusivamente i costi di copertura assicurativa. «Siamo orgogliosi di supportare concretamente anche per il 2019 le tante associazioni che si dedicano alla crescita sana e salutare dei nostri ragazzi – sottolinea il sindaco e assessore allo sport, Nicola Ferronato -. Grazie al contributo comunale la quota richiesta alle famiglie rimane invariata, a fronte di un’offerta in costante espansione e miglioramento».

A tale proposito, sono stati stanziati nuovi fondi per intervenire su diversi impianti sportivi di proprietà e in convenzione. Dopo la pavimentazione e le tinteggiature già effettuate alla palestra delle scuole medie, sarà sistemata anche la terrazza esterna; la tensostruttura vedrà invece il rinnovamento degli impianti (riscaldamento, elettrico, tabellone segnapunti). «Con questi ed altri lavori metteremo a disposizione strutture più funzionali e accoglienti per le varie attività – spiega il consigliere delegato alle associazioni sportive, Gabriele Toniello -. Per il 2019 stiamo studiando anche alcuni importanti interventi di efficientamento energetico delle strutture per ridurre i costi di gestione e agevolare così ulteriormente le società che le utilizzano in favore dei nostri ragazzi».