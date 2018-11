Calcio a 5: Arzignano alle prese con il Catania

Punti salvezza sulla strada del PalaTezze che domani alle 16.00 ospiterà una sfida importante quanto delicata tra Arzignano e Meta Catania. Storia simile quella delle due squadre che arrivano all’appuntamento vicentino da matricole, per i siciliani prima volta assoluta nella massima categoria, e con gli stessi punti frutto di una vittoria e un pareggio. Umore però diametralmente opposto perchè i ragazzi di Stefani arrivano a questa sfida dopo la sconfitta pesante del derby con la Came Dosson, mentre i ragazzi di mister Salvatore Samperi ci arrivano carichi della prima vittoria in serie contro la quotata Feldi Eboli. Assente sicuro per i biancorossi Mario Salamone fermato un turno dal giudice sportivo dopo il doppio giallo rimediato lunedì nel monday night tin terra trevigiana. Di certo un’assenza importante ma, chi scenderà in campo avrà l’obbligo di metterci qualcosa anche per il compagno assente che sarà in tribuna a soffrire in mezzo ai tanti tifosi biancorossi attesi come sempre in gran numero in questo momento importante. “una settimana post batosta dove ci si guarda in faccia e si cerca di capire cosa non è andato – spiega mister Stefani in conferenza stampa – e speriamo di avere capito cosa serve per riuscire a fare altre partite. Non cerchiamo alibi, abbiamo solo voglia di riscatto e di non leggere più certi titoli sui giornali perchè vogliamo essere gente che si merita questa serie A”.

Cosa ti aspetti dal match contro il Catania?

“Noi abbiamo lavorato bene in settimana, sappiamo che il Meta è una squadra fortissima con un paio di individualità di spessore e giocatori di esperienza. Tanta corsi e tanti tiri da fuori area, ci aspettiamo una partita ma noi dobbiamo ritrovarci e pensare a noi stessi. Dobbiamo fortemente volere l’obiettivo che ci siamo posti, voglio vedere i ragazzi entrare sabato nello spogliatoio con uno sguardo diverso da quello visto nelle altre partite”.

Tante individualità per i siciliani del giovane mister Samperi che punta molto sul suo capitano Carmelo Musumeci che domani al PalaTezze va a caccia del centesimo gol con la maglia del suo Catania. Tra i pali attenzione all’ex player del Prato Perez sempre fastidioso, sportivamente parlando, quando vede i colori biancorossi dell’Arzignano. In campo occhi puntati su Rudinei Tres e anche su Espindola sempre attivi in queste prime sfide stagionali.

Arbitri del match Beneduce di Nola e Salvatore di Gallarate.