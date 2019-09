Caffè Garibaldi, Lunardi risponde a Moretti

L’assessore all’urbanistica del Comune di Vicenza Marco Lunardi risponde all’europarlamentare del PD Alessandra Moretti sulla questione della struttura esterna del Caffè Garibaldi:

“Non è vero che non si vuole concedere l’autorizzazione ma ci sono procedure da rispettare per legge e, comunque, stiamo dialogando con il proprietario per cercare una soluzione ottimale per tutti.”

L’assessore all’urbanistica Marco Lunardi intende chiarire alcuni aspetti legati alla rimozione della struttura esterna del Caffè Garibaldi in piazza dei Signori ma, soprattutto, rispondere alle dichiarazioni espresse dall’europarlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti.

“Nessuno ha mai detto che non si vuole concedere a priori l’autorizzazione per la struttura esterna del Garibaldi”, esordisce Lunardi, “e siamo i primi a riconoscere che l’attuale proprietà rappresenta un valore aggiunto per il nostro centro storico. Stiamo lavorando con i vari soggeti interessati ma è doveroso ricordare che ci sono procedure da rispettare e trovo strano che l’eurodeputata Moretti non sappia che si tratta di atti dovuti che gli uffici non possono omettere. Con il proprietario è stato individuato un percorso condiviso per cercare una soluzione ottimale sotto tutti i profili”.