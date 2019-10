Caffè Alzheimer, 3 incontri per nuovi volontari

L’Alzheimer è una malattia complessa, che richiede una presa in carico globale, non solo del malato ma anche dei suoi familiari. Per questo motivo, accanto all’attività strettamente clinica, di fondamentale importanza sono tutte quelle iniziative sul territorio finalizzate a fare informazione e sensibilizzare la popolazione, ma anche a far sentire meno sole le persone con un malato in famiglia.

Con questo spirito, anche quest’anno il Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze dell’ULSS 7 Pedemontana- in collaborazione con l’Associazione AMAd e nell’ambito del Progetto Sollievo finanziato dalla Regione Veneto – ha messo a punto il Caffè Alzheimer. Si tratta di una serie di incontri rivolti a persone con disabilità cognitiva, familiari, assistenti familiari e volontari, con l’obiettivo di illustrare le strategie più adatte per la presa in carico e la gestione del paziente, ma anche favorire il confronto tra persone che affrontano ogni giorno gli stessi problemi; il tutto in un contesto informale, prendendo un caffè in compagnia.

Dopo il primo appuntamento svoltosi il 16 settembre, i prossimi incontri in agenda sono fissati per il 7 ottobre (si parlerà degli obiettivi della terapia e in particolare del “Ben-essere fisico della persona”), il28 ottobre (“Come promuovere il ben-essere delle persone che si prendono cura”), il 18 novembre (“Dieta, esercizio e salute mentale”) e il 9 dicembre (“Come evitare gli incidenti domestici e promuovere l’indipendenza”). Tutti gli incontri si terranno a Villa Angaran San Giuseppe, a Bassano del Grappa, dalle 17.30 alle 19.00.

Parallelamente, il Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze dell’Ulss 7 Pedemontana – sempre in collaborazione con l’AMAd – ha in programma anche tre incontri rivolti a quanti desiderano operare come volontari nei Centri Sollievo nel territorio: l’11, 14 e 18 ottobre dalle 14 alle 18 presso la sala riunioni dell’ospedale San Bassiano (per iscrizioni, tel. 0424 883034 dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12.30).