Cade sul marciapiede, multato il sindaco “colpevole”, ed è polemica

Una multa di 300 euro, comminata dal giudice di pace, è la ‘condanna’ che il sindaco di Quinto Vicentino ha dovuto pagare per un banale incidente occorso ad una donna che era inciampata in una piccolo rialzo di un marciapiede del paese, riportando lesioni con una prognosi di 40 giorni.

La pronuncia è arrivata a 5 anni dal fatto.

Ricevuta nel 2016 la richiesta danni da parte della signora, l’assicurazione del Comune si era rifiutata di pagare: quella presente sul marciapiede incriminato era una increspatura che sporgeva per pochi millimetri. Non si poteva in sostanza parlare di incuria da parte dell’ente pubblico. E così la pensava il pm, per il quale il sindaco Renzo Segato non aveva colpe. Ma il giudice di pace è stato di diverso avviso, e ha condannato il primo cittadino al pagamento di una multa di 300 euro per lesioni colpose. Un caso che ricorda quello recente di Crema, dove la sindaca è stata indagata dopo che un bambino si era schiacciato le dita sulla porta di un asilo. Il sindaco di Quinto Vicentino, che si è detto esterrefatto dalla decisione del giudice, ha presentato ricorso.

“Capisco pienamente la delusione e lo sfogo di Renzo Segato. Ormai siamo di fronte a uno stillicidio quotidiano: pochi giorni fa è toccato alla sindaca di Crema, indagata, oggi è il suo turno, addirittura condannato. È inaccettabile che si scarichino sul primo cittadino tutte le responsabilità per quel che accade nel proprio Comune. Sono contento che, nonostante la delusione, Renzo abbia confermato l’intenzione di restare al proprio posto, ma lavorare in queste condizioni diventa una missione impossibile; le sue parole vanno ascoltate”.

Lo dichiara Giacomo Possamai, capogruppo del PD Veneto che in una nota esprime la propria solidarietà al sindaco di Quinto Vicentino, condannato per la caduta dal marciapiede di una cittadina del suo comune. “Non si può pensare che i sindaci siano supereroi, nonostante l’abnegazione con cui svolgono il proprio ruolo. Sono persone al servizio della comunità e che, specialmente nei Comuni più piccoli, lo fanno con poco più di un rimborso spese, di certo inadeguato di fronte alle enormi responsabilità”.