Cade nel canale: donna novantenne muore a Nove

Una donna di 90 anni è caduta in un canale questa mattina a Nove. La caduta, forse per un malore, non le ha lasciato scampo. La donna pare essere caduta vicino a casa sua, nel canale Unico, ma il corpo è stato trovato, trascinato dall’acqua, più a valle, in via Nodari. I famigliari avevano lanciato l’allarma ieri sera: la donna infatti era scomparsa senza lasciare traccia.