Cade mentre lavora nel cantiere del Ponte degli Alpini

E’ caduto dall’altezza di un metro e mezzo l’operaio di 51 anni che stamattina ha subìto un infortunio sul lavoro a Bassano nel cantiere del Ponte degli Alpini. Sul posto i soccorritori che hanno provveduto a portare l’uomo al San Bassiano, che non è comunque in pericolo di vita. Non è chiaro se l’uomo abbia avuto un malore o altro.