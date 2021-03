Cade in bici lungo un sentiero: donna soccorsa

Alle 10.30 circa la Centrale del Suem di Vicenza ha allertato il Soccorso alpino di Padova, per una ciclista caduta dalla propria mountain bike lungo un sentiero in località San Giovanni in Monte. La donna, E.P., 44 anni, di Sossano, che si trovava con amici e aveva riportato la probabile frattura di una gamba, è stata raggiunta da 13 soccorritori, risaliti al luogo dell’incidente dalle coordinate ricevute. L’infortunata è stata stabilizzata e imbarellata per essere trasportata in un punto agevole nelle cui vicinanze è atterrata l’eliambulanza di Padova. Una volta che l’equipe medica ne ha valutato le condizioni, la ciclista è stata trasferita su un’ambulanza partita in direzione dell’ospedale di Vicenza.