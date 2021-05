Cade facendo arrampicata: 39enne trasportato in eliambulanza

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PRO-VINCIA (Clicca qui)

Questa mattina alle 11, mentre praticava arrampicata sulla parete di roccia di Lumignano, un freeclimber bolognese di 39 anni è caduto per cinque metri ed è rimasto ferito alla testa. Intervenuta l’eliambulanza del Suem, in quanto unico mezzo di trasporto che potesse raggiungere il ragazzo, è stato riscontrato un trauma cranico commutivo, dovuto al fatto che il giovane non portava il caschetto di sicurezza.

Fortunatamente, pare che il ragazzo non abbia riportato ulteriori ferite ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Verona in codice giallo.