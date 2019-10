„

Un vicentino di 24 anni ieri è rimasto ferito in un incidente durante una gara di downhill in provincia di Modena. Il giovane è caduto a Pian del Falco, durante la finale del circuito Gravitalia e ha riportato lesioni importanti tra cui alcune fratture. Soccorso dai sanitari presenti alla gara, è stato poi trasportato in ospedale con l’elisoccorso.