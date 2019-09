Cade dal tetto di casa e finisce sul poggiolo del sesto piano (FOTO)

Alle 10:45, vigili del fuoco sono intervenuti in via Volta 36 a Chiampo per soccorrere un uomo, il quale nel tentativo di calarsi dal tetto al piano sottostante, dove abita, è caduto nel poggiolo rovinosamente procurandosi una grave frattura ad un piede. L’uomo era rimasto chiuso fuori e stava tentando di rientrare in casa al sesto piano. I vigili del fuoco arrivati da Arzignano e Vicenza, dopo l’allarme dato dai vicini, che sentivano l’uomo gridare, sono entrati nell’appartamento raggiungendo il ferito nel balcone e prestando le prime cure fino all’arrivo del personale del SUEM 118. Il cinquantaquattrenne è stato stabilizzato dai sanitari, dopodiché è stato imbarellato e portato a terra tramite l’autoscala dei vigili del fuoco per poi essere trasferito in ambulanza in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.