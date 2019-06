Cade dal primo piano e si ferisce seriamente al volto

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Incidente domestico stamane a Monteviale in via Giovanni XXIII. Un uomo di 55 anni è precipitato dal primo piano della propria abitazione mentre stava eseguendo dei lavori sul balcone. L’uomo ha probabilmente perso l’equilibrio ed è caduto riportando serie ferite al volto. Sul posto è stata chiamata un’ambulanza del 118 ed è stato portato all’ospedale di Vicenza con codice di media gravità, nel reparto maxillofacciale. Non corre pericolo di vita ma le ferite al volto sono serie