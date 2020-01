Cade da 5 metri di altezza: operaio 22enne gravissimo

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Gravissimo incidente sul lavoro stamane a Cornedo Vicentino, alla ditta Crocco di via Monte Ortigara (imballaggi flessibili).

Un operaio di 22 anni di Altissimo, di una ditta esterna (la Pascal Impianti di Cornedo Vicentino), è precipitato da un’altezza di 5 metri riportando gravi ferite. Non è ancora chiaro se sia scivolato o vi sia stato un cedimento del lucernario. Sul posto è intervenuta un’ambulanza dell’ospedale di Valdagno. Il giovane è stato intubato, stabilizzato e poi trasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza con l’elicottero ed è ora in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri e i tecnici dello Spisal.

I SINDACATI: “PIU’ RISORSE AGLI SPISAL PER LA SICUREZZA SUL LAVORO!”



Dichiarano unitamente Massimiliano Bianco di Filctem CGIL , Alessandro De Cao di Femca CISL, Stefania De Persio di Uiltec UIL (delle rispettive segreterie provinciali):

“È di questa mattina l’ennesima notizia di un grave infortunio sul lavoro accaduto in un’azienda di Cornedo Vicentino del settore gomma plastica, la Crocco Srl, che ha coinvolto un lavoratore di una ditta esterna.

Al lavoratore e ai suoi famigliari la nostra vicinanza.

Ci troviamo ancora una volta a commentare una vicenda che sembra essere la normalità, ma tale non può e non deve essere.

Il lavoro deve essere portatore di dignità, emancipazione, cittadinanza e non di morte, invalidità e troppo spesso di sfruttamento.

Ripetiamo, non conosciamo dinamiche o responsabilità su questo nuovo infortunio, sarà cura della magistratura indagare, ma ribadiamo con forza che si può e si deve intervenire.

Va assolutamente incrementato il numero di ispettori Spisal delle ULSS per aumentare le visite preventive nei luoghi di lavoro.

Va dato più spazio alla formazione, non di facciata, per lavoratori, preposti e anche imprenditori; e vanno favoriti gli investimenti in sicurezza.

Come organizzazioni sindacali metteremo in campo gli strumenti a nostra disposizione per portare sul nostro territorio la massima attenzione su questo drammatico tema”.