Cade con la mountain-bike sul sentiero, grave 16enne

Alle 16.30 di ieri la centrale del 118 di Vicenza ha allertato il Soccorso alpino per un ragazzo caduto con la mountain bike lungo un sentiero nella zona di Altavilla Vicentina. Ottenute le coordinate del punto in cui era avvenuto l’incidente il giovane, un sedicenne vicentino che si trovava con amici e aveva riportato un probabile politrauma, è stato raggiunto da una squadra di otto soccorritori, tra i quali un’infermiera, e da una dei vigili del fuoco, che gli hanno prestato le prime cure. Sul posto anche il padre del ragazzo, medico. Una volta imbarellato, l’infortunato è stato trasportato per un chilometro fino all’ambulanza, partita in direzione dell’ospedale di Vicenza. Il giovane è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.