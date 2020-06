Cade col parapendio e muore

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:



Purtoppo non ce l’ha fatta il trentenne milanese che ieri, 24 giugno, è rimasto vittima di un incidente con il parapendio a Malcesine. Marco Casella, questo è il nome del parapendista, è deceduto oggi nell’ospedale di Trento, dove era stato portato dai soccorritori che hanno tentato di salvarlo, giungendo sul posto sia con l’ambulanza sia con l’elicottero. Troppo gravi i traumi riportati in una caduta probabilmente causata da una perdita di controllo del parapendio in fase di atterraggio.