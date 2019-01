Cade albero secolare davanti a Villa Margherita (foto)

Poco dopo le ore 16, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Costacolonna ad Arcugnano per la caduta di un albero secolare, che ha completamente bloccato la strada, impedendo l’accesso alla casa di cura villa Margherita dalla dorsale dei Berici. Nessuna persona è rimasta ferita. La squadra dei pompieri accorsa da Vicenza hanno provveduto al taglio di tutti i rami e del tronco per liberare la strada. Danneggiato un palo dell’illuminazione elettrica e un muretto che delimita la casa di cura. Le operazioni di liberazione della via da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore