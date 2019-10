Cacciatore ucciso dallo sparo del suo fucile: confermata la tragica fatalità

E’ stato un tragico incidente quello accorso al cacciatore 79enne Tullio Tonin di Arzignano, che lunedì è stato trovato agonizzante nel suo capanno da caccia in località castello di Arzignano ed è poi spirato poche ore dopo in ospedale per la gravità delle ferite riportate. I famigliari hanno avuto il nulla osta per il funerale: con ogni probabilità l’uomo, dopo aver inciampato mentre imbracciava il fucile, ha fatto partire uno sparo che lo ha colpito da distanza ravvicinata al volto. Il funerale si terrà venerdì, alle 15, nella chiesa parrocchiale della frazione arzignanese.