Cacciatore ferisce compagno mentre mira a un fagiano

Un cacciatore di 40 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito per errore alla testa da un compagno di caccia. Il pallino lo ha raggiunto a un occhio.

L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 9, a Volpago del Montello, nel Trevigiano. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, con ambulanza e automedica.

Il cacciatore è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Treviso, dove si trova ricoverato.

Il compagno di caccia è indagato dai carabinieri per lesioni; pare che il colpo sia partito dal suo fucile mentre stava mirando a un fagiano.