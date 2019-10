Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto stamattina in un capanno per cacciatori in zona Castello di Arzignano. Un cacciatore di 83 anni è rimasto gravemente ferito da una fucilata ed è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Vicenza, dopo l’allarme dato da un altro cacciatore che si trovava nei dintorni.