Ca’ di Dennis, licenza sospesa a causa di una rissa

Un’accesa discussione con conseguente colluttazione tra una decina di persone, alcune di origini tunisine contrapposti ad altri clienti di origini ivoriane, ha fatto scattare la sospensione della licenza a somministrare alimenti e bevande al pubblico esercizio “Ca’ di Dennis” di Vicenza, in via Zamenhof. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Vicenza, a seguito di un intervento effettuato dalle Volanti alle prime ore dell’alba del 2 agosto scorso. Fortunatamente la disputa, iniziata per futili motivi, è terminata senza significative conseguenze tra le parti contendenti. Il locale era già stato chiuso nel febbraio 2016 (seppur gestito da un diverso titolare rispetto a quello attuale) in quanto discoteca “abusiva”, cioè senza autorizzazioni, trattandosi, al tempo, di un semplice circolo privato, peraltro privo di taluni sistemi di sicurezza a tutela degli avventori.