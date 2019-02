Bus in panne sulla statale: traffico in tilt

Traffico in tilt stamattina tra Thiene e Villaverla in statale Pasubio, per un bus che si è fermato in panne mentre era in marcia, quindi sulla carreggiata. Verso le 8 le code partivano da Isola, passando per Villaverla e fino al Santo di Thiene. Sul posto la polizia locale e i meccanici per risolvere il guasto. Il traffico ha poi cominciato a defluire e ora la situazione è fluida.