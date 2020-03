Burioni contro gli aperitivi di Venezia e Jesolo: “Dobbiamo evitare assembramenti”

Due spritz al prezzo di uno, in tempo di coronavirus e di misure speciali, per ripopolare Piazza San Marco. Ma via twitter, il virologo Roberto Burioni ha attaccato l’iniziativa dei caffè dell’area veneziana che per tutto il mese di marzo propongono il secondo aperitivo gratis sostenendo che «in questo momento la gente deve stare a casa. Tutto quello che causa un affollamento deve essere evitato, altrimenti a ripartire non sarà l’economia ma il virus». L’iniziativa dei caffè di Piazza San Marco non è la sola. A Jesolo, il locale La corte dei baroni nel prossimo weekend dalle 18 alle 20 invita tutti al rito dell’aperitivo offrendo la prima consumazione «naturalmente seguendo le direttive che ci vengono imposte».