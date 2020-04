Burioni a Che tempo che fa: “Dopo 30 giorni gli effetti della chiusura, arriviamo preparati alla fase 2”

Il virologo Roberto Burioni ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa ieri sera su Rai2 ha fatto il punto sull’emergenza in Italia. «Sicuramente le cose stanno migliorando, vediamo meno ricoveri, meno morti, ma soprattutto vediamo un dato oggettivo: le terapie intensive sono diminuite, è chiarissimo, le cose stanno migliorando. Questa è una notizia molto buona, e oggi il Niguarda di Milano ha chiuso i reparti». «Dal momento in cui abbiamo chiuso vediamo gli effetti dopo trenta giorni – ha aggiunto – Noi dobbiamo cominciare a pensare alla fase 2, ma ci dobbiamo preparare: mascherine, test sierologici e tamponi e soprattutto isolamento. Ha funzionato molto bene il distanziamento sociale ma le persone si sono contagiate nelle loro case. Dobbiamo bloccare sul nascere altri focolai. Abbiamo due settimane e vediamo di non sprecarle».