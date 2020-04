“Buono Esselunga da 250 euro per la spesa on-line”: la bufala corre su WhatsApp

E’ diventato virale in queste ore il presunto buono Esselunga da 250 euro, che sta circolando su WhatsApp da oggi. Il tempo di effettuare tutte le verifiche del caso e i siti antibufala l’hanno già ufficialmente targata come tale: in molti, soprattutto quelli di una certa età, potrebbero seguire il link contenuto nel messaggio ed arrivare in una pagina esterna mai riconosciuta dall’azienda. Qui, infatti, sarà possibile rispondere ad alcune semplici domande e a guadagnare il codice sconto apparentemente utilizzabile anche per la spesa online, procedendo a invitare amici e conoscenti alla “catena”. Ma secondo quanto raccolto interpellando l’azienda il buono Esselunga da 250 euro attualmente non esiste e quella riportata oggi è una truffa. Vi raccomandiamo, come sempre, di non fornire i propri dati personali, eventualmente anche quelli della carta di credito, per rischiare moltissimo. Diffidate di queste catene ed avvertite tutti.