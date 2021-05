Buoni fruttiferi postali ‘ridotti’: parte la class action dei consumatori

Anche agli sportelli di Federconsumatori delle province del Veneto è possibile aderire alla “class action” messa a punto dall’associazione dei consumatori per rivendicare il diritto di tanti risparmiatori che hanno investito i loro danari per 30 anni nei buoni fruttiferi postali. Una norma di legge a contratto stipulato ha stabilito che gli interessi sarebbero stati ridotti. E alla riscossione i risparmiatori si trovano una cifra inferiore di quella che si aspettavano.

“Tutto ciò evidentemente non è giusto – afferma Claudia De Marco presidente di Federconsumatori di Treviso – e per questo a livello nazionale la nostra associazione ha deciso di avviare una class action: un’azione legale collettiva in cui il singolo risparmiatore/consumatore spende una cifra bassa per far valere i suoi diritti!” E tutte le norme nazionali e internazionali sono dalla parte del risparmiatore.

Per aderire si può compilare la pre-adesione sul sito www.serieq.it , o ci si può recare in uno sportello di Federconsumatori con i riferimenti del proprio buono fruttifero postale: tutti gli sportelli nei capoluoghi e nelle città del Veneto sul sito www.federconsveneto.it