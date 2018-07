BUONGIORNO VICENZA: Umberto Lago, il quid che piace

Riprendiamo la nota di ieri sul tema delle partecipate del comune di Vicenza perché, successivamente a quanto scritto, l’Amministratore Unico di AIM Holding ha precisato di aver già messo a disposizione il mandato al nuovo sindaco Francesco Rucco che sarà, così, libero di scegliere un tecnico di sua fiducia o, eventualmente, di lasciarlo procedere al lavoro di aggregazione con la municipalizzata di Verona, l’orientamento prevalente rispetto al tema delle aggregazioni di cui si discute da molto tempo.

Rucco e Sboarina, infatti hanno già manifestato una visione comune e sono in sintonia, l’ex assessore di Variati ha il profilo tecnico e le competenze per assicurare un buon risultato.

Al di là del contesto, va sottolineata la lezione di stile istituzionale che arriva da Lago, che alla luce del cambio di governance a Palazzo Trissino, dove siede il suo azionista unico, lo mette nelle condizioni di sentirsi libero, in ossequio ad un principio di spoil system che dovrebbe essere la regola e che spesso è invece l’eccezione.

Non era un atto dovuto, ma questi comportamenti sono il quid che va ricercato in chi rappresenta un’azienda pubblica come la municipalizzata più importante della città.