BUONGIORNO VICENZA: Troncare e sopire

Troncare e sopire.

Una vecchia regola della DC degli anni Sessanta che faceva sintesi di un metodo, sperimentato in tanti decenni di governo e mutuato dalla millenaria tradizione del potere temporale della Chiesa. E la delibera sulla riorganizzazione del personale di Palazzo Trissino parla questo linguaggio e rende il sindaco Rucco il campione della continuità democristiana del Palazzo.

Sembrava, infatti, che il Primo Cittadino si fosse assopito sui temi della sicurezza, a lui tanto cari ma anche a gran parte della città che ne ha provocato il successo quasi un anno fa.

Sembrava che le politiche sulla sicurezza dell’Amministrazione Rucco si fossero confuse con le priorità delle mostre e l’ansia da prestazione sulla Basilica Palladiana, con il gioco in difesa di fronte allo scouting continuo di Sergio Berlato che offre asilo politico ai consiglieri in transito, con la vicenda AIM e la resistenza passiva del suo direttore generale,Dario Vianello, incredibilmente ancora al comando di San Biagio.

E invece, dopo il sopire di questi mesi arriva il troncare dell’altro giorno, con la testa del comandante della Polizia Municipale, Cristiano Rosini, che rotola verso un altro incarico dove dovrà appendere al chiodo la sua divisa ed i suoi gradi.

Gabriele Verza, DG fiduciario del sindaco comandante ad interim, ed almeno un paio di altri comandanti di altri comuni importanti in procinto di essere scelti per venire a Vicenza ad assicurare l’obiettivo sicurezza e far dimenticare le timidezze di Rosini.

L’ex Comandante, in effetti, paga le riserve e le incertezze di questa prima fase del mandato Rucco, i dubbi sulle body cam e sull’utilizzo dei taser, lo sputtanamento di Striscia la Notizia di un paio d’anni fa con Morello che lo inseguiva, ma soprattutto quella che da fuori è apparsa come un’evidente freddezza personale nei rapporti con questa Amministrazione che vedeva nella Polizia Municipale la principale risorsa da cui sollevare la città dal degrado in cui versano alcune aree, in primis Campo Marzo e la Stazione.

Per chi sa leggere e decodificare i linguaggi della politica il messaggio della delibera sulla riorganizzazione di questa settimana è chiaro: torniamo alla Sicurezza come priorità, la delega rimane saldamente nelle mani del Sindaco che affida al suo fiduciario, in attesa di scegliersi un esperto, il coordinamento dei Vigili e manda Rosini a fare altro. Nessuna dichiarazione pubblica dall’ex comandante ed argomento evitato da Rucco & C.

