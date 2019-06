BUONGIORNO VICENZA: Tra AIM e IEG c’è ancora molto da spiegare

Nel silenzio più totale non passa inosservata l’uscita del capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Roberto Cattaneo, che risponde a Dalla Rosa sul futuro di AIM e delle possibili aggregazioni, ma in realtà ne approfitta per ricordare al Centrosinistra com’è finita con la Fiera, ora IEG.

Detto che sul tema delle alleanze di AIM Variati, i vari amministratori che si sono succeduti ed il DG hanno avuto tutto il tempo di delineare la strategia e metterla in atto quando governavano, se non è stato fatto dovrebbero assumersene la responsabilità anziché lanciare messaggi allarmistici e pretendere una trasparenza che ai tempi del Centrosinistra non c’è mai stata.

Otello Dalla Rosa, peraltro, in quegli anni era Amministratore Unico di AIM Energy, non proprio l’ultimo arrivato. Viene da chiedersi quali sforzi ha fatto il candidato sindaco del Centrosinistra per imprimere l’accelerata che serviva per concludere il mandato Variati-Lago-Vianello con le alleanze definite, i patti firmati, le aggregazioni realizzate.

Invece no, dopo dieci anni di Centrosinistra si lascia l’ennesima operazione incompiuta ai successori, Francesco Rucco e Gianfranco Vivian e si pretende che venga fatto subito quello che in un doppio mandato amministrativo non si è riusciti a fare. Non solo, si cerca anche indirettamente di condizionare le scelte del nuovo azionista perché agisca in sostanziale continuità con le decisioni prese ai tempi di Variati. Quindi se Rucco e Vivian approfondiscono, verificano, aprono nuovi tavoli per capire qual è la scelta più appropriata da fare nell’interesse della città e non di qualche manager politicamente affine ai dem, il PD, facendo finta di niente rispetto alle proprie responsabilità del non fatto, pretende di essere coinvolto e, magari di decidere il futuro delle alleanze, specialmente se invece che andare verso Bologna vanno verso Brescia.

Si predicano la democrazia e la partecipazione, si praticano il verticismo e l’autoreferenzialità.

Però in nome del popolo.

Nel frattempo su IEG e sulla quotazione in Borsa, un obiettivo raggiunto e che va riconosciuto ed apprezzato, passa quasi in sordina la notizia, senza che a nessuno venga in mente di spiegare i benefici del salto appena avvenuto in favore di Vicenza. Ad oggi l’unica informazione che è arrivata è che avevamo un Consigliere di Amministrazione – Roberta Albiero – (Lega) ed il Vicepresidente Fabio Sebastiano, entrambi nominati da Francesco Rucco, e che oggi abbiamo solo Sebastiano che rischia di fare la fine del santo omonimo se non si decide a spiegare alla città che rappresenta, vantaggi e svantaggi della quotazione in Borsa, perché sarebbe imperdonabile aspettare che a raccontarci quanto bene faranno a Vicenza i cambiamenti in IEG arrivino i riminesi, sarebbe il sigillo dell’insignificanza della nostra presenza e dei nostri rappresentanti.