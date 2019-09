BUONGIORNO VICENZA: Scene di ordinario degrado

Il racconto della nuova Amministrazione Rucco si era avvolto intorno a due grandi questioni irrisolte del passato, la sicurezza e la viabilità. A un anno e mezzo dall’arrivo al piano nobile di Palazzo Trissino, da questo punto di vista, la situazione non ha avuto i risultati che la città si aspettava. La viabilità, complice anche la scelta di far partire alcuni cantieri in punti strategici di passaggio, è sempre labirintica e tartarugata, ma soprattutto la sicurezza, delega che Rucco ha trattenuto per sè sigillandone così la priorità politica nell’agenda degli inquilini di centrodestra di Palazzo Trissino rimane un tema irrisolto. Il fatto è che su questa materia nulla è cambiato, anzi , dai dati ufficiali è perfino peggiorato. Movida violenta, morti per overdose, un’area del degrado e dello spaccio che anzichè ridursi si allarga ad altri quartieri, come sta succedendo nei paraggi contrà Porta Lupia e dintorni con tossicodipendenti che si fanno la dose dietro le auto parcheggiate , furti ed effrazioni .

Certo non è colpa del Sindaco se Vicenza sta diventando il supermercato a basso prezzo della droga, ma ormai non sono più sufficienti le misure ordinarie che il Primo Cittadino ha adottato, in una situazione che è di oggettiva emergenza servono misure di emergenza. Pare che il nuovo assessore al Bilancio, Simona Siotto, stia lavorando alla definizione di un fondo speciale per finanziare nuove e più efficaci misure contro il degrado ed a favore della sicurezza e siamo certi che troverà le risorse da mettere a disposizione di Rucco, ma ci auguriamo che, trovati i soldi, poi si sappia come spenderli e si vedano i risultati.

Mentre la Ragioneria del Comune fa il lavoro sui numeri siamo sicuri che qualcun altro stia predisponendo un progetto vero e proprio per combattere il degrado in città, con azioni concrete e straordinarie che consentano un rientro ad un clima di serenità che si sta perdendo anno dopo anno? Il Sindaco, questo Sindaco, si porta un fardello pesante ogni giorno, che è la responsabilità della sicurezza della città, sulla sicurezza si è giocato la partita contro Dalla Rosa un anno e mezzo fa e sulla sicurezza viene giudicato ogni giorno da chi l’ha votato con l’aspettativa di un cambio di passo, che al momento non si percepisce fino in fondo.

E magari, mentre la Siotto cerca i soldi e il suo staff lo aiuta a definire le misure straordinarie contro il degrado, provi a ricevere i cittadini nei pressi della Stazione Ferroviaria, in Campo Marzo, in Viale Verdi o, a sua scelta, nella mappa ormai definita del degrado urbano.

Esca dal Palazzo. Sarebbe già di conforto per chi lo ha votato e si aspetta il cambiamento per davvero.