BUONGIORNO VICENZA: L’eterna incognita della visione della città

E’ singolare che ad alzare il livello del dibattito sul futuro della città siano due consiglieri comunali dai banchi della maggioranza. Lo fanno, da punti di vista diversi, ma in continuità con un bisogno di pensare in grande necessario per trovare metodi e obiettivi che finora non si sono visti, da un lato un amministratore esperto come Marco Zocca, che lancia la proposta di rivedere il Pat ed il Piano degli interventi per inserire regole sul commercio a tutela dei negozi di vicinato, dall’altro la capogruppo della Lista Rucco, la new entry Simona Siotto, alla prima esperienza da consigliera, ma determinata a far rientrare il Piano del verde nella politica urbanistica della giunta Rucco, due vulnus delle giunte precedenti che i centravanti della maggioranza non mancano di sottolineare, ma che fungono da stimolo e da messaggio ai naviganti. Il casus belli è stato il sorgere dell’ennesimo supermercato tra Viale del Sole e Via Brigata Granatieri di Sardegna, la levata di scudi di Ascom e l’imbarazzo dei nuovi governanti che stanno subendo la scelta. Un’occasione per rimettere a tema l’urbanistica, forse trascurata in questa prima fase del mandato.

Ma il messaggio è per l’assessore all’Urbanistica, il mite e felpato Lucio Zoppello, o per il Sindaco? Probabilmente per entrambi ed è sicuramente un segnale del bisogno di superare la fase dell’insediamento che dura da troppo tempo ed avviare con sicurezza il nuovo corso del governo della città. Quello che Zocca e Siotto, ma sicuramente anche altre voci non dichiarate della maggioranza, dicono con questa uscita, parla dell’urgenza di mettere in pedana i nodi strategici della politica di questa Amministrazione. L’urbanistica è uno di questi, forse il più delicato rispetto al riordino ed allo sviluppo di Vicenza, anche se infinitamente meno emotivo della sicurezza e della viabilità.

Ora la palla passa al sindaco Francesco Rucco, che ha l’occasione storica, unendo su di sé il doppio ruolo di Primo Cittadino e Presidente della Provincia, di accogliere questo stimolo che arriva dai suoi sostenitori più attenti e trasformarlo in atti di governo. Magari sollecitando a sua volta l’assessore all’Urbanistica per farci svelare l’eterno tema della visione della città.