BUONGIORNO VICENZA: La sicurezza è anche Stazione Ferroviaria

C’è un mantra costante che si ripete in tutte le amministrazioni d’Italia, a tutti i livelli, a tutte le latitudini, in ogni schieramento. La sicurezza. Non ci sentiamo più sicuri, abbiamo paura anche oltre il dato oggettivo. Esiste, nel Paese e a Vicenza, una percezione di insicurezza molto forte, forse addirittura più forte dei pericoli reali. Il percepito sulla nostra insicurezza è altissimo. Sulle risposte a questo bisogno di serenità si giocano le campagne elettorali. Si vincono e si perdono le elezioni. Si giudica il lavoro dei Sindaci. In città è già iniziato il countdown della soglia dei primi 100 giorni, una misura mutuata da altre democrazie che serve per verificare, in poco più di tre mesi dall’avvio della nuova Amministrazione, le intenzioni reali e i provvedimenti concreti messi in campo. E se sul fronte della viabilità abbiamo visto la partenza fulminea di Claudio Cicero, sulla sicurezza aspettiamo le azioni che trasferiscano un messaggio chiaro ai cittadini che le cose sono cambiate davvero. A pochi chilometri da noi, c’è un interessante esperimento che ha messo in atto il Comune di Padova. Basta uscire dalla stazione ferroviaria – tipico luogo a rischio microcriminalità – per vedere un piccolo manufatto con l’insegna Polizia Municipale, un presidio di sicurezza voluto dal Sindaco della città del Santo, parte di un provvedimento che da poco ha previsto anche la presenza di un mezzo fisso e di orari straordinari oltre al personale preparato. Non si potrebbe fare anche a Vicenza? I punti di criticità sono intorno alla stazione anche da noi, Campo Marzo è stato il luogo più evocato nella battaglia elettorale appena terminata, ma anche la stazione non fa eccezione. Rucco ha già individuato un manufatto nel parco cittadino per insediare un presidio di Polizia Municipale, una prima risposta su cui ci aspettiamo un’accelerazione, ma se il concetto di presidio di legalità e sicurezza è una priorità non sarebbe sbagliato chiedere ai tanti vicentini che fanno i pendolari tra la nostra città e Padova cosa pensano di un posto di Polizia Municipale fisso anche nei paraggi della Stazione. E probabilmente sarebbe una domanda retorica.