BUONGIORNO VICENZA: La patata bollente della Fiera

Il rinvio dell’approvazione dello statuto di IEG, l’ex Fiera di Vicenza ora a prevalenza riminese, fa tornare di attualità il tema della valorizzazione e del futuro dell’azienda di Via dell’Oreficeria dopo i capovolgimenti degli ultimi anni. Francesco Rucco sta valutando i contenuti del documento e sta entrando da azionista in partita. Ma qual è la partita? E quale ruolo intende ritagliarsi il nuovo sindaco di Vicenza rispetto alle scelte fatte dall’Amministrazione Variati di cui è stato per dieci anni oppositore? Rucco non ha rappresentanza vera nel cda di IEG, perché non è secondario che Matteo Marzotto e, soprattutto, Michela Cavalieri – assessore al Bilancio ai tempi di Variati – sono stati nominati dal sindaco del PD e al momento non hanno messo in atto l’indicazione di rimettere il mandato nelle mani del nuovo inquilino di Palazzo Trissino. Rucco non ha un riferimento tecnico come poteva essere Corrado Facco, storico direttore generale di via dell’Oreficeria che è stato sostituito da un manager scelto da Rimini e si troverà a gestire gli indirizzi di Variati anche sullo sviluppo del quartiere fieristico vicentino che porterà oltre trenta milioni di lavori in terra Berica. Un’opportunità ma anche una patata bollente perché c’è in ballo il futuro di VicenzaOro, il destino e la valorizzazione del personale vicentino che teme di seguire il copione di Facco, quando non di venire retrocesso a ruolo periferico rispetto allo strapotere dei romagnoli.

Va bene quindi, approfondire i documenti, ma sarebbe meglio attrezzarsi per difendere strategicamente la posizione ed assicurare, sia pure da una quota azionaria bassa, la storia e l’eccellenza del sistema fieristico vicentino e il management che ha garantito in questi anni un primato internazionale al sistema produttivo di settore.

Ora il sindaco di Vicenza ha l’occasione per decidere se vuole essere, su questo tema, la discontinuità rispetto a Variati o se, al contrario, ne condivide scelte, metodi, prospettive.