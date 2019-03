BUONGIORNO VICENZA: La partita AIM. Piovono curricula per incarichi di vertice

A Palazzo Trissino la partita della riorganizzazione è quasi completata, i vertici dell’apparato sono stati rinnovati, spostati (l’amoveatur senza alcun promoveatur), in qualche caso salutati con un biglietto di sola andata verso altre Amministrazioni. Il copione è sempre lo stesso, prima arriva la politica, poi, senza fretta, con inusitata e rassicurante lentezza, lo spoil system di “C Francesco, che ti serve un piatto “che non puoi rifiutare”.

La prossima mossa sarà molto probabilmente lo sbarco a San Biagio, ultimo presidio dell’Ancient Regime di Achille Variati, dove resistono gli irriducibili Dario Vianello e Silvio Scacco, circondati dagli amministratori nominati da Rucco e con un Gianfranco Vivian che sta dimostrando, a quel che raccontano i corridoi di AIM, di avere un bel cordone d’acciaio dentro al marzapane di cui è ricoperto il suo aspetto garbato e, apparentemente, docile. Lo si vede dal protagonismo del nuovo n. 1 di San Biagio che passa da un convegno all’altro, da un incontro riservato ad un confronto fittissimo con Francesco Rucco in cui definiscono linee, strategie ed alleanze della Municipalizzata nello scacchiere del Veneto. Ascopiave o Agsm? O A2A? O altro? Tavoli aperti con tutti, pare, e lasciamo pure che il Centrosinistra lanci grida d’allarme invocando la confusione, che i Sindacati tirino fuori le loro bandiere impolverate dopo dieci anni di mansueta collaborazione con la consolidata coppia della doppia V. – Variati e Vianello, i vari amministratori unici erano assolutamente ininfluenti – e tornino a preoccuparsi delle sorti dell’Azienda e dei lavoratori. Quello che è chiaro è che nella Game of Thrones della nostra Municipalizzata, Approdo del Re a San Biagio, sta per essere espugnata. Da fuori e anche da dentro. Con un Sindaco ed un Amministratore Unico che stanno trattando direttamente il futuro senza di lui, il DG sta perdendo la bussola sul domani, le soffiate alle minoranze arrivano di quarta mano, imperfette per natura, molti dirigenti e quadri stanno traslocando al sicuro con la nuova governance, disponibili ad accompagnare l’Azienda dove vorrà la proprietà, meglio se in discontinuità con il decennio precedente. Si narra che sul tavolo di Vivian ci siano già diversi curricula in fase di approfondimento presentati da manager interni pronti a subentrare a Vianello.

Ma queste, ovviamente, sono chiacchiere da corridoio.

I segnali del conto alla rovescia su AIM però sono tutti nell’operazione Rosini di qualche giorno fa e nelle prossime settimane/mesi, a seconda di quanto Rucco & Vivian vogliano ammansire, potremmo svegliarci con qualche altra sorpresa.