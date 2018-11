BUONGIORNO VICENZA: La città dei supermercati

La domanda è: a Vicenza servono davvero dodici supermercati?

Siamo una città così appetibile per il mercato della GDO da giustificare la presenza e l’imminente sbarco, di un numero così importante di presidi?

Nella sola zona a ovest di qui a poco ve ne saranno per tutti i gusti e per tutte le misure, a vantaggio, probabilmente, del consumatore.

L’incremento degli ultimi mesi sembra essere riconducibile alle maglie larghe di un regolamento comunale sul Piano Casa che consente ai colossi della grande distribuzione di ottenere agevolmente le concessioni per piantare la propria bandierina nella città del Palladio. Lo segnala il Presidente della Commissione Territorio Marco Zocca, che accende i fari su uno scenario in parte ereditato dall’Amministrazione Variati, in parte a causa di un silenzio che le matricole della Giunta Rucco stanno sottovalutando e che potrebbe pesare non poco nella contraddizione evidente tra il racconto classico di Lega e Centrodestra e la realtà, un racconto che da sempre parla di attenzione alla tradizione del commercio di vicinato, di necessità di tutela e protezione delle eccellenze locali, di bisogno di sensibilizzazione per i piccoli, ma spesso gloriosi, esercizi commerciali e non certo di una politica che trasforma il capoluogo nella capitale della GDO. Se poi aggiungiamo la politica dei prezzi e l’inaccessibilità viabilistica per i piccoli esercizi ecco pronti i due colpi alla tempia ai negozi di quartiere.

Manca, ancora una volta, la politica.

Manca una visione chiara sullo sviluppo di Vicenza che sembra crescere a caso e senza una rotta su come la si possa immaginare tra dieci, vent’anni. Il messaggio di Zocca è un attacco alla sua maggioranza? E’ la lettura che ne potrebbe dare una certa nuova politica che divide lo schema tra tifoserie delle curve opposte, in realtà l’uscita del Presidente della Commissione Territorio mette il dito su una piaga, certo ereditata dal passato, ma che potrebbe andare in cancrena se Rucco e la sua Giunta non vi mettono mano subito, se producono provvedimenti che siano figli di una visione un po’ più ampia della compensazione di lavori o rotatorie in cambio di supermercati