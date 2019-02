BUONGIORNO VICENZA: In AIM tutto sta per cambiare. Tranne Vianello

Il segno della discontinuità è un messaggio necessario quando si arriva a governare dopo dieci anni di gestione di una stessa classe dirigente. E la discontinuità si sostanzia nella scelta degli uomini, sia a livello politico che tecnico.

A Vicenza l’anno del cambiamento, il 2018, ha visto la rotazione del sindaco e della maggioranza, per scelta dei vicentini, poi a Rucco è stato passato il testimone per guidare la rupture che doveva segnare la nuova era. In giunta solo assessori senza esperienza di governo – unica eccezione Claudio Cicero considerato, funzionalmente, un tecnico -; nuovo segretario generale e nuovo city manager, ed ecco arrivare Stefania Di Cindio dal comune di Arzignano e Gabriele Verza dall’ESU. Tra i dirigenti a contratto, quelli per intenderci che hanno l’incarico collegato al mandato del sindaco, nessuno degli uscenti viene confermato e anche in questo caso facce – relativamente – nuove.

Poi viene nominato l’Amministratore Unico di AIM, Gianfranco Vivian, commercialista noto in città e leghista di lungo corso, e stavolta il cambiamento si arresta sul bagnasciuga.

La velocità con cui Rucco ha piazzato i suoi riferimenti nei punti nevralgici di Palazzo Trissino, viene vanificata totalmente a San Biagio dove, in realtà, continua a regnare incontrastato il direttore generale Dario Vianello, numero 1 della municipalizzata che ha attraversato il governo di tre sindaci (Hullweck, Variati e adesso Rucco) senza essere mai messo in discussione.

Dalle parti del Centrodestra ci sono molti che mugugnano rispetto alla permanenza del manager da sempre legatissimo ad Achille Variati, diversi consiglieri ed assessori brontolano e mal sopportano che il vertice tecnico di AIM sia ancora saldamente al suo posto, che il metodo usato per Palazzo Trissino non venga applicato anche per San Biagio.

Giriamo quindi la domanda a Rucco e Vivian.

Ci sono dei segnali, tuttavia, che fanno realisticamente pensare che nei prossimi giorni lo spostamento del fronte su cui si daranno battaglia le forze politiche sarà dal Comune all’AIM. Ne ricordiamo alcuni – non tutti – per rinfrescarci la memoria: la due diligence è stata consegnata ma non c’è chiarezza sulle criticità riscontrate – è un argomento di cui non si parla, né in maggioranza né in minoranza -; le intemerate del solito Colombara fanno pensare che a San Biagio ci sia una talpa che trasferisce informazioni al Centrosinistra sul tema delle aggregazioni su AGSM piuttosto che Ascopiave; il silenzio sul buco di bilancio della SIT è assordante e nessuno spiega quali siano le idee su questa azienda, né Palazzo Trissino, né Vivian, né l’amministratore uscente nominato dalla governance precedente.

Viene da chiedersi quale importanza stiano dando questi amministratori alla gestione della comunicazione e della reputazione delle aziende pubbliche visto i silenzi imbarazzanti che le circondano.

Infine pare proprio che sia in arrivo un’altra ondata di nomine, stavolta nella galassia Aim, quindi avremo nuovi consigli di amministrazione o, più probabile, nuovi amministratori unici nelle varie aziende e Vivian si sentirà meno solo.

La domanda rimane in ogni caso: con la nuova governance si cambia tutto tranne il direttore generale? Potrebbe essere un modo originale di intendere la discontinuità.