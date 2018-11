BUONGIORNO VICENZA: Il primo appuntamento di Rucco

Con la proclamazione di Francesco Rucco a Presidente della Provincia si chiude la prima fase di un cambio di assetto negli equilibri della politica vicentina.

Solo pochi mesi fa si era consolidato un regime completamente diverso, sia nello stile che nei contenuti, che faceva capo ad Achille Variati ed alle categorie economiche sostanzialmente uguali a se stesse da molto tempo. Con il cambio a Palazzo Nievo si apre una fase nuova che vede il sindaco del Capoluogo e il neoPresidente della Camera di Commercio a capo di una governance che ha l’occasione per aprire davvero una stagione di cambiamento e di prospettive diverse per il territorio. Rucco e Xausa hanno già in agenda un fitto elenco di posizioni da definire e concordare, dovranno farci capire qual è la loro visione del governo della provincia di Vicenza raccogliendo il bisogno di futuro che arriva dal basso.

Il primo, ineludibile, appuntamento per Rucco, tuttavia, ci auguriamo non sia lo schema intorno a cui si consumeranno gli appetiti di amministratori e partiti che devono procedere con il cambio di governance dei tanti enti, ma che sia l’attenzione nei confronti dei territori che il maltempo ha martoriato anche nel Vicentino. La città è stata risparmiata, l’allarme ha funzionato e la furia degli elementi è stata sicuramente più clemente con il capoluogo che nel 2010, ma ci sono vaste aree della provincia che oggi hanno bisogno di scelte politiche forti e di un lavoro di squadra che permetta a quelle zone di sollevarsi e riprendersi dai danni ricevuti. Il nuovo Presidente della Provincia allora, prima di dedicarsi alle emergenze che troverà a Palazzo Nievo, su tutte il caso della Miteni con tutte le sue conseguenze, vada a sentire i sindaci e le popolazioni delle zone ferite dal maltempo e allestisca subito una task force per ottenere strumenti e risorse per chi ha subito danni reali, famiglie e aziende, ma anche il comparto del turismo che in Altopiano, ad esempio, esce con le ossa rotte dalle giornate di maltempo che hanno cancellato alberi e sentieri.

Si riparte dalla politica, insomma, quella che vede nelle rappresentanze istituzionali il vero strumento di tutela nei momenti di crisi e di visione di uno sviluppo da troppo tempo scomparso dalle agende dei leader.