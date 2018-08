BUONGIORNO VICENZA: Attenzione a Santi Apostoli

A che punto siamo con la luna di miele tra la nuova Amministrazione cittadina e Vicenza? Difficile comprenderlo perché siamo a meno di due mesi dalla vittoria di Francesco Rucco ma va segnalato che sul suo tavolo ci sono tanti, troppi nodi da sciogliere che si stanno accumulando. Quotazione in Borsa della Fiera, Alta Velocità, nomina dei dirigenti e del direttore generale, il portavoce che ancora non c’è, l’aggregazione di AIM rallentata dalla due diligence (ma i conti non erano perfettamente in ordine? Dobbiamo prepararci a qualche sorpresa?), il Front Office di Via Torino terreno di scontro tra pro e contro ritorno a Piazza Biade con strascichi sull’utilizzo delle risorse per completarlo, le elezioni in Provincia, la Cultura senza risorse e decapitata, la grana di Palazzo Chiericati, la Fondazione Roi che si sfila dagli imbarazzi sulla gestione Zonin….insomma un bel po’ di problemi, e tutti complicati.

E poi i due grandi temi su cui Francesco Rucco ha battuto al primo turno il Centrosinistra che si chiamano viabilità e sicurezza. Sul primo Claudio Cicero è già partito innestando la marcia più veloce e l’impressione che stia disinnescando gli errori di Dalla Pozza c’è tutta. Lo si vede operativo sulle strade e perfino il siparietto sulle ambulanze ha dato il giusto stile di chi pensa a risolvere i problemi.

Sul fronte della sicurezza apprendiamo in queste ore della preoccupazione del sindaco, ieri in giro per la città con la Polizia Municipale a spingere su un bisogno di serenità che i vicentini hanno espresso chiaramente il dieci giugno con il voto alla discontinuità. Campo Marzo è il simbolo del degrado e le misure sono state rafforzate, ma siamo ancora lontani dalla pulizia che è stata chiesta in primavera dalla città, ora sembra che lo spaccio e la microcriminalità che per anni hanno campeggiato negli angoli del parco cittadino si stiano spostando verso il quartiere di Santi Apostoli, zona dove pare avvengano gli scambi di droga e dove la settimana scorsa ci sono stati episodi di vandalismo. Se si tratta di accadimenti isolati ci può stare, ma non si dimentichi che in quel quartiere vivono famiglie, anziani, bambini, è una zona che ha ancora il gusto della passeggiata e del negozio di vicinato dove si va a comprare il latte, dove c’è il fruttivendolo che ti chiama per nome e il macellaio che ti prepara la carne che preferisci perché conosce i tuoi gusti da sempre.

Non permettere che questo quartiere perda la sua identità per colpa di quattro balordi che si spostano da Campo Marzo perché li stanno sfrattando è la prossima prova per questa Amministrazione, che sull’impegno per la sicurezza ha vinto le Elezioni.