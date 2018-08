BUONGIORNO VICENZA: A Santa Corona il parcheggio più brutto della città

Qualcuno la spaccia per la prima crepa nella maggioranza, altri come un deja vu dei tempi di Hullweck, in realtà la discussione intorno al parking di Santa Corona è molto meno. Da una parte c’è l’attivismo di Claudio Cicero, che dopo dieci anni di astinenza assessorile, torna sul campo con deleghe ed agibilità politica moltiplicata, dall’altra la sottolineatura che ad inseguire il particolare si rischia di non avere una visione d’insieme.

Proviamo a spiegarci meglio.

Il parcheggio di Santa Corona è, evidentemente, una soluzione provvisoria, per quanto la sua provvisorietà duri da quasi vent’anni, tuttavia basta guardarlo per confermare che è quella la sua vera vocazione. Un tampone, momentaneo, in attesa di una scelta definitiva. Vero è che quella parte del centro storico ha bisogno di spazi per la sosta e non si può togliere, anzi bisogna aumentare la potenzialità di parcheggio in quartiere, ma nessuno parla del vecchio Tribunale, di proprietà comunale, ora abbandonato. Variato aveva pensato di farne proprio un parcheggio, Dalla Rosa anche, Rucco aveva dichiarato un destino diverso, lo sviluppo del Polo Bibliotecario. Quella però era la campagna elettorale. Ognuno diceva la sua, ognuno doveva marcare la differenza con l’avversario. Ora la campagna elettorale è finita. Francesco Rucco pare voler un approccio laico e pragmatico alla sua azione di governo. In questo senso può pensare alla scelta più utile e più veloce per la città che lo ha eletto, e non farsi coinvolgere nelle liti di più di dieci anni fa. Il dogmatismo delle soluzioni amministrative non dovrebbe avere cittadinanza dalle parti del Centrodestra, quindi perché Rucco non riflette sull’uso del Tribunale? Non tutto quello che hanno detto Variati o, in campagna elettorale, Dalla Rosa, è sbagliato. E viceversa.

Si fa prima a trasformare il vecchio Tribunale in parcheggio o a moltiplicare quello di Santa Corona?

Non è chiaro se qualcuno abbia cambiato idea nel frattempo, ma è evidente che liberare il parcheggio provvisorio restituendo maggior respiro al quartiere e destinare il vecchio Tribunale a parcheggio centrale, coperto potrebbe essere una soluzione più in linea con l’idea di città Palladiana che ha sempre raccontato Rucco.

Se Claudio Cicero pensa che il fabbisogno di parcheggio sia davvero una priorità si prenda il palazzo del Tribunale e tolga la ferraglia da Santa Corona. Una bruttura che dura da troppo tempo.