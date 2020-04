Buona Pasqua da un altro punto di vista

C’è un uovo di cioccolato grande appoggiato su un tavolo. E’ grande come tutte le cose che ti possono succedere nella vita, è ovale e perfetto nella sua rotondità. Solo che tu non sai che sorpresa ci sia dentro. Forse lo puoi immaginare, lo capti e lo leggi nei segnali: basta unire i puntini, fare uno più uno, leggere i tuoi giorni e lasciarsi andare liberi nel flusso, coincidenze che diventano prove specifiche per prepararsi a superare quelle che stanno arrivando e che tu ancora non sai. Ancora non sai….

Buona Pasqua!