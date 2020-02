Bruno Sinigaglia, 200 donazioni di sangue espressione d’amore e volontariato puro

“Grazie Bruno per la perseveranza, la tua solidarietà ed attenzione verso chi è in difficoltà. Tanti nell’anonimato ti hanno e ti stanno ringraziando per le tue 200 donazioni di sangue. A loro ci uniamo anche noi tutti del Gruppo Fidas Arsenale FS”. Con queste parole intense e generate dal cuore, il presidente del Gruppo Fidas Vicenza Arsenale ha consegnato questa mattina a Bruno Sinigaglia una targa di riconoscimento della sua straordinaria dedizione al prossimo.

All’evento, domenica mattina al centro raccolta sangue di Vicenza era presente anche il presidente provinciale di Fidas Vicenza, Mariano Morbin, che non è voluto mancare per riconoscere il grande traguardo messo a segno da Bruno.

Bruno Sinigaglia, 65 anni di Malo, ma da sempre legato alla città di Vicenza, dall’età di 22 anni ha iniziato a donare il sangue. “Un gesto semplice e che non costa nulla – spiega il donatore vicentino – ma che fa stare meglio non soltanto chi lo riceve. Si tratta di un atto anonimo, infatti, che invito anche molti giovani a compiere, perché la sensazione di benessere che trasmette è indescrivibile ed unica. In 200 donazioni che ho fatto, ci tengo a precisarlo, non ho mai usufruito di un solo giorno di permesso, nonostante sia sempre stato un lavoratore dipendente”.

Un momento importante per il Gruppo Fidas Vicenza Arsenale. “Siamo orgogliosi del risultato conseguito da Bruno – commenta il presidente del Gruppo Arsenale, Ferdinando Melucci -perché esprime i valori che hanno portato alla fondazione del nostro Gruppo, che il prossimo anno spegnerà 65 candeline. Siamo nati, infatti, come realtà interna all’Officina grandi riparazioni di Vicenza, per far fronte all’esigenza di sangue dei colleghi che si infortunavano. Oggi, come allora, la solidarietà non è mai venuta meno e questo grande donatore lo dimostra concretamente”.