Brumotti di ‘Striscia’ aggredito a Campo Marzo: lancio di sassi e telecamera rotta

Ennesima aggressione per l’inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti, che con la sua bicicletta realizza servizi dai luoghi dello spaccio in tutta Italia. Questa volta è successo a Vicenza a Campo Marzo, la grande area verde cittadina ormai nota per essere in balìa di spacciatori e tossicodipendenti. Proprio questi ultimi non avrebbero gradito la sua visita, aggredendolo mentre stava per cercare di intervistare qualche straniero. Sarebbe stato aggredito a sassate da alcuni stranieri ed una pietra l’avrebbe colpito al collo. Il servizio è stato girato ieri (giovedì 10 ottobre) dovrebbe andare in onda su Canale 5 nei prossimi giorni.