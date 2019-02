Brucia sterpaglie, il vento innesca un incendio e lui rimane ustionato

Alle 15.20, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Maggiore Morello a Marostica per un incendio di stoppie di granoturco, che ha interessato un’area di circa 2500 mq: ustionato alle gambe un anziano che ha tentato di spegnere le fiamme. La squadra dei pompieri accorsa da Bassano con due automezzi ha prestato un primo soccorso all’anziano, fino all’arrivo del personale del Suem 118, mentre altro personale ha iniziato le opere di spegnimento del campo andato a fuoco. L’anziano stava bruciando un cumulo di sterpaglia quando una folata di vento ha sparso in giro delle faville innescando l’incendio. Il ferito è stato trasferito con un’ambulanza in ospedale. Le operazioni dei vigili del fuoco di spegnimento e bonifica del campo sono terminate dopo circa due ore.