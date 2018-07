Brividi horror a Sovizzo

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Brivido d’estate, ritorna l’appuntamento con le letture per non dormire in Biblioteca.

La Biblioteca civica di Sovizzo, con il patrocinio del Comune di Sovizzo, organizza “Brivido Estate”, un appuntamento serale con la letteratura horror. L’evento è in programma:

GIOVEDÌ 19 LUGLIO

ore 21.00

Piazzetta del Lettore, Biblioteca Civica di via 4 Novembre

Sovizzo

La Piazzetta del lettore, nel giardino dietro la nuova sede della Biblioteca, accoglierà una serata dedicata ai racconti dell’orrore. Paolo Rozzi e Luca Toschi accompagneranno i presenti attraverso un percorso tra i maggiori autori horror. Un insieme di letture da brivido sotto le stelle per combattere la calura estiva.

Testi non adatti a ragazzi minori di 14 anni.

Per maggiori informazioni:

Biblioteca Civica Sovizzo

Tel. 0444.1802130

e-mail: biblioteca@comune.sovizzo.vi.it