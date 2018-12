BRESSANVIDO – La foresta ferita, una serata per l’Altopiano

La notte del 29 ottobre 2018 una devastante tempesta di vento (denominata “Vaia”) ha colpito una vasta area delle Alpi Centro Orientali provocando in modo diffuso danni estremamente ingenti al patrimonio forestale. Le stime parlano di 8-10 milioni di metri cubi di legname atterrato, di diecine di migliaia di ettari di bosco distrutto o gravemente danneggiato.

L’Altopiano di Asiago è tra le zone più colpite ed in vaste zone il bosco è letteralmente raso al suolo. Impressionante lo scenario lungo la val d’Assa e soprattutto in Marcesina.

Il dolce paesaggio conosciuto ed amato da tutti noi, luogo di monticazione delle mandrie che poi scendono a valle in occasione della Transumanza, è irriconoscibile.

In occasione del S. Natale 2018 la comunità di Bressanvido, particolarmente legata a quei luoghi, ha deciso di dedicare alcune iniziative alla “Foresta ferita”: ne parla l’albero di Natale eretto nella Piazza del cittadino prospiciente il Municipio, realizzato con la cima di un abete rosso abbattuto a causa della tempesta.

Se ne parlerà in particolare la sera di giovedì 13 dicembre, alle 20.30, presso la sala parrocchiale di Bressanvido, via Roma 12. Ospite d’eccezione Daniele Zovi, dottore forestale, profondo conoscitore dell’Altopiano e dei suoi boschi per esserci nato, averci lavorato da giovane per 20 anni nel Corpo Forestale dello Stato di cui è stato comandante prima provinciale e poi regionale, brillante divulgatore.

Durante la serata Zovi racconterà la storia dei boschi dell’Altopiano, in particolare degli ultimi 100 anni, dalle immani distruzioni della Grande Guerra all’epica ricostruzione avvenuta negli anni 20-30 da cui hanno preso origine i boschi ora gravemente feriti; verrà spiegato come sia stato possibile vedere cadere a milioni alberi che sembravano invincibili; verranno fatte proposte per la loro ricostruzione e gestione. Durante la serata Zovi presenterà anche il suo recente libro “Alberi sapienti, antiche foreste” che l’ha reso famoso in tutta Italia. La serata verrà presentata da Giustino Mezzalira che con Daniele Zovi, nel 2017, ha scritto il libro “La Grande Foresta”, dedicato ai boschi dell’Altopiano ed al loro futuro.