BrentaWay – Fresh Point: inaugurazione col botto a Bassano del Grappa

Inaugurazione col botto per il BrentaWay – Fresh Point, il presidio di Campagna Amica Vicenza lungo il Brenta dove i cittadini, sportivi ed amanti dell’aria aperta, potranno trovare frutta fresca di stagione e succhi di frutta di alta qualità e, soprattutto, rigorosamente a km0.

“A metterci la faccia, come sempre, sono i nostri produttori di Campagna Amica – ha commentato il vicepresidente di Campagna Amica Vicenza, Diego Minuzzo, in occasione del taglio del nastro di questa mattina – perché riteniamo fondamentale che il cittadino consumatore abbia la certezza di chi produce cosa e possa scegliere di conseguenza”.

Il BrentaWay – Fresh Point, in via Volpato a Bassano del Grappa, sarà operativo in forma sperimentale tutte le domeniche di settembre dalle 7.30 alle 14.00.

Entusiasta dell’iniziativa, ampiamente condivisa e voluta, l’assessore alle Attività produttive del Comune di Bassano del Grappa, Stefania Amodeo: “con questo presidio si realizza un’importante presenza nel territorio, che si traduce in attenzione e custodia del bene comune, ma anche nell’offerta di alimenti e prodotti fondamentali per l’apporto idrico e vitaminico. Insomma, si tratta di un progetto che risponde in toto ai bisogni dei cittadini, di stare a contatto con la natura e di vivere bene”.

Concetti condivisi anche dal presidente di Zona Coldiretti di Bassano del Grappa, Pietro Guderzo, che ha concluso: “il progetto, sviluppato su proposta dall’assessore alle Attività produttive del Comune di Bassano del Grappa, Stefania Amodeo, ai fini di promuovere il mercato agricolo – farmer’s market di Campagna Amica, vedrà turnarsi alcune aziende di Campagna Amica che effettueranno la vendita diretta di frutta fresca e succhi, con somministrazione non assistita nei pressi dell’anello pedonale naturalistico di 11 km lungo il Brenta. Siamo soltanto al primo step di una serie di iniziative che verranno attivate con il Comune di Bassano del Grappa e che consentiranno di promuovere il nostro mercato agricolo, presidio abituale della domenica mattina in Borgo Angarano”.

