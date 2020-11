Brendola, un “Natale tra le botteghe” per promuovere i commercianti locali

La sezione Ascom di Brendola propone un Natale “locale” ai propri cittadini: è stato lanciato infatti il progetto “Natale tra le botteghe”. Spiega Mario Castegnaro, rappresentante Ascom della sezione locale: “In questo momento di grande difficoltà per tutti, abbiamo deciso di muoverci tutti insieme nel nostro territorio, per essere al servizio dei nostri concittadini e allo stesso tempo promuovere le nostre attività. E’ nata così “Natale tra le botteghe”, una locandina che mette in evidenza come sia importante mai come oggi promuovere i negozi locali, che saranno aperti anche tutte le domenica di dicembre”. Ma non solo: dal reale al virtuale, è stata anche creata una pagina social dedicata, dove si raccolgono tutti gli esercizi commerciali locali, come in una sorta di grande “vetrina virtuale” con presentazioni di prodotti e offerte –

“il tutto per invitare in questo Natale ad acquistare i prodotti in paese perché qui si possono trovare competenza, cortesia, disponibilità e simpatia…come gli acquisti “di una volta” – spiega Castegnaro.

Il sindaco Bruno Beltrame aggiunge: “Invitiamo i nostri cittadini ad acquistare presso i negozi del nostro comune. Sarà certamente un Natale più sobrio quest’anno, ma facciamo in modo che sia ancora più un Natale di comunità.”