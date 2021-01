A Brendola un 2021 con tasse comunale ferme, più manutenzioni dell’esistente e massimo sostegno al sociale

Il 29 dicembre scorso è stato approvato dal Consiglio Comunale il bilancio di previsione del triennio 2021-2023, che riporta tutte le previsioni di entrata e di spesa riferite al periodo in questione. Approvare il bilancio in questione entro dicembre é fondamentale per garantire la partenza dei lavori previsti dal piano triennale e per garantire il corretto funzionamento dell’ente.

Il prossimo triennio sarà il primo in cui dover fare i conti con le conseguenze dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ancora in corso, che ha condizionato certamente alcune priorità dell’azione amministrativa, sebbene le linee guida dell’Amministrazione Comunale di Brendola rimangano sempre quelle orientate alla sostenibilità del bilancio comunale, mantenendolo a debito zero.

In fase previsionale si registra una sostanziale stabilità delle entrate tributarie per il 2021, stimate intorno a 3.000.000 euro, come pure una conferma delle entrate extra-tributarie (canoni ed altri proventi da beni pubblici) che si attestano sui 732.000 euro. Per quanto riguarda le imposte, l’Amministrazione Comunale di Brendola ha deciso di confermare le stesse aliquote IMU e dell’addizionale comunale all’IRPEF previste per il 2020, come pure la stessa TARI (tassa sui rifiuti).

Circa le entrate di parte capitale che finanziano investimenti, invece, sono state individuate fonti di finanziamento per 3.570.000 euro.

Nel 2021, con le entrate in questione, l’Amministrazione Comunale prevede, tra le varie cose, innanzitutto di mantenere gli attuali standard di qualità della spesa per il sociale con uno stanziamento pari a complessivi 525.000 euro, con riferimento ai trasferimenti ad associazioni per attività e manifestazioni sportive e ricreative (62.500 euro), all’assistenza domiciliare anziani (70.000 euro), al sostegno a non-autosufficienti e a tanti altri servizi utili a far fronte ai bisogni sociali e ad alla domanda di sostegno alle fasce più deboli della popolazione;

Dopodichè, l’Amministrazione Comunele prevede di sostenere le spese per il funzionamento dell’ente (manutenzioni ordinarie ediifici pubblici, spese amministrative, etc.) per circa 1.890.000 euro e incrementare la spesa per la manutenzione delle infrastrutture stradali e sistemazione piazze per 1.521.000 euro. A tal proposito si segnalano: 250.000 euro per la manutenzione straordinaria del manto stradale lungo via Quintino Sella, 190.000 euro per la riasfaltatura lungo via Natta, 70.000 euro per la sistemazione del piazzale davanti al Polo dell’Infanzia, nochè ulteriori 200.000 euro rispetto ai già stanziati 400.000 per ultimare la sistemazione della Piazza del Mercato. E ancora, per investire nella manutenzione delle scuole e degli immobili comunali, a tal proposito si segnalano: 420.000 per l’efficientamento energetico della scuola media “Galilei” legato al buon esito di un bando regionale a cui il Comune ha partecipato, 49.000 euro per interventi vari all’interno dell’edificio comunale, 50.000 euro per la risistemazione del tetto del Centro di Pubblica Utilità di Vò e 200.000 euro per l’efficientamento energetico della palestra in uso alla scuola elementare “Boscardin” e alla Polisportiva, infine altri 90.000 euro per la sistemazione dei loculi del Cimitero Maggiore.

Commenta l’Assessore ai lavori pubblici Matteo Fabris: “Una programmazione puntuale, obiettivi chiari e un occhio sempre rivolto al bilancio ci hanno permesso di garantire la prosecuzione del nostro programma per quanto riguarda i lavori pubblici. Andremo così a realizzare nel corso del 2021 interventi strutturali e infrastrutturali dando priorità alla manutenzione delle nostre strade. L’impegno continua anche quest’anno – conclude Fabris – con la soddisfazione di portare a compimento quanto promesso nel 2017, nonostante le difficoltà causate dall’emergenza sanitaria che ci ha colpito”.

Dunque, emerge un bilancio che nel 2020 punta a sostenere e migliorare la qualità dei servizi che un ente di primo livello come il Comune deve garantire; investire sulle manutenzioni dell’esistente; mantenere l’impegno nell’individuazione delle aree di spesa pubblica da rendere più efficienti, liberando risorse al servizio anche della riduzione della pressione tributaria comunale.

“Nonostante l’emergenza sanitaria in corso con questo bilancio approvato a dicembre abbiamo cercato di dare più certezze possibili ai nostri cittadini – commenta l’Assessore alle finanze Giuseppe Rodighiero – possiamo dire che saremo in grado di affrontare i prossimi mesi con i conti in ordine, dopo l’approvazione della salvaguardia di bilancio a novembre 2020 e anche grazie a questo bilancio di previsione. Un bilancio di previsione che dà al nostro comune una chiara rotta da seguire, e lo rende pronto a reagire all’eventuale evolversi della situazione economica causato dalla pandemia”. “Dall’approvazione di questo bilancio che risulta sano, coerente e rispettoso delle nostre promesse elettorali, si dimostra come il lavoro di squadra vinca anche le emergenze e le situazioni più difficili – conclude il Sindaco Bruno Beltrame – Brendola, con il lavoro congiunto di Sindaco, Assessori, consiglieri, associazioni e volontari si sta dimostrando comunità vera ed unita”.