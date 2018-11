BRENDOLA – Tasse, 40mila euro in meno di Imu per i cittadini

Un taglio delle tasse di 40mila euro: sulle aliquote Imu Tasi e Tari. Il Comue di Brnedola ascolta i contribuenti e taglia le tasse una volta di più: aliquota progressiva per fasce di reddito, contributi a chi assume disoccupati, e ancora: meno Tari, con una media per le utenze non domestiche dello 0,65%, diminuzione dell’Imu per i fabbricati D2, D7 e D8 non usati dai proprietari: dal 9.6 per mille del 2017 al 9.4 del 2018. Per le famiglie, Imu per la seconda casa concessa in comodato d’uso gratuito a figli o genitori con un abbassamento dall’8.6 per mille del 2017 all’8.2 del 2018. La tari, infine: diminuzione media per le utenze domestiche di -1,09%.